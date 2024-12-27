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Spor

Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu ''Umarım kariyerimi Inter'de tamamlarım''

İtalyan ekibi Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu. Kariyerini Inter'de tamamlamak isteyen başarılı yıldız 'Umarım kariyerimi Inter'de tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu.' dedi. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 13:29 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu ''Umarım kariyerimi Inter'de tamamlarım''
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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajda geleceğine dair konuştu.

Milli futbolcu, yaptığı açıklamada kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyledi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YOLCULUK"

Milan kariyerinin ardından 2021 yılında Inter'e imza atan 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA KALACAĞIM"

Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun adı yaz transfer döneminde Bayern Münih ile anılmıştı.

INTER PERFORMANSI

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 153 maçta 32 gol attı ve 26 asist yaptı.

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