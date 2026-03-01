İSTANBUL 9°C / 3°C
Spor

Hakan Çalhanoğlu golle döndü! Inter şampiyonluğa koşuyor

Inter, Serie A'nın 27. haftasında konuk ettiği Girona'yı 2-0 mağlup etti. İtalyan devinde bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kapanış golünü kaydeden isim oldu.

1 Mart 2026 Pazar 01:13
Hakan Çalhanoğlu golle döndü! Inter şampiyonluğa koşuyor
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 27. hafasında Inter, Genoa'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Federico Dimarco ve 70. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GOLLE DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Çalhanoğlu, bu golle birlikte 3 maçlık aranın ardından golle döndü.

PUAN FARKI 13

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan lider Inter, puanını 64'e yükseltti. Inter, ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

27 puanda kalan Genoa ise 14. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Inter, Milan'a konuk olacak. Genoa ise Roma'yı konuk edecek.

