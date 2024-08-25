İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2024 Pazar / 20 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Inter 3 puanı kaptı
Spor

Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Inter 3 puanı kaptı

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golünü attığı maçta Lecce'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

25 Ağustos 2024 Pazar 00:33 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Inter 3 puanı kaptı
ABONE OL

İtalya Serie A ikinci hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Lecce'yi konuk etti. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Matteo Darmina ve 70. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı ve gol attığı maçta 82. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 puana yükseldi. Lecce iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Inter, ligde gelecek hafta Atalanta'yı ağırlayacak. Lecce, Cagliari'yi konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.