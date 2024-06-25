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Spor

Hakan Çalhanoğlu hakkındaki iddialara son noktayı koydu! ''Burada kalacağım''

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan Bayern Münih iddialarına son noktayı koydu. Milli yıldız, Inter'de forma giymeye devam edeceğini söyledi.

25 Haziran 2024 Salı 00:30 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu hakkındaki iddialara son noktayı koydu! ''Burada kalacağım''
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Adı son zamanlarda Bayern Münih ile anılan Hakan Çalhanoğlu geleceğine dair flaş bir paylaşımda bulundu.

"INTER'DE KALACAĞIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacağını açıkladı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun o açıklaması:

"Son günlerde medyada çıkan haberlere istinaden, bunu sonlandırmak adına bir açıklama yapmam gerektiğine karar verdim.

Şu anda bütün konsantrasyonum Milli Takımımızın başarısı üzerine olduğu için kendimi bu spekülasyonlardan uzak tuttum ancak işin biraz uzadığının farkına vardığım ve konsantrasyonumun dağılmasına izin vermek istemediğim için olayı netleştirmek istiyorum.

Inter'de çok mutluyum. Kulüp ve taraftarlarımızla inanılmaz bir bağımız var. Birlikte birçok başarıya imza attık ve ilerde de beraber daha fazla başarıya imza atma ihtimali beni fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Tekrar belirtmek istiyorum ki şu anda tek düşündüğüm şey ülkemizin insanlarını mutlu etmek. Tamamiyle buna konsantre olmuş durumdayım C

Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Forza Inter"

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