'Hakan Çalhanoğlu, hiç konuşmadan Ibrahimovic'e cevap verdi' Büyük kriz!

Geçtiğimiz sezon Zlatan Ibrahimovic, çıkardığı kitabında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için "Benim sayemde sınıf atladı." demiş ve bu durum İtalya basınına damga vurmuştu. Bu sezon Serie A'da şampiyon olan Milan futbolcusu Ibrahimovic'in şampiyonluk kutlamalarında Hakan Çalhanoğlu'na yine göndermede bulunması krizi yeniden alevlendirdi.

IBRAHIMOVIC'TEN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÖNDERME

Milan, İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk sevinci yaşadı. Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, taraftarları eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu aleyhine tezahürat etmeye davet etti. Yaşanan bu olay geçmişte iki ismin arasında yaşanan gerilimi tekrar yükseltti.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEVAP VERMEDİ

Geçtiğimiz yaz Milan'dan ezeli rakip Inter'e giden ve tepki çeken Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahımovic için şu ana kadar hiçbir açıklamada bulunmadı. İtalya basını ise milli oyuncunun performansı ve istatistikleriyle İsveçli yıldıza cevap verdiğini belirtti.

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Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz aylarda çıkardığı Adrenalina isimli kitabında eski takım arkadaşı ve şu anda Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na da yer vermişti. İsveçli oyuncunun, milli oyuncu için kitabında "Benim sayemde sınıf atladı." ifadelerine yer vermesi basınında geniş yer bulmuştu.