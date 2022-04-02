Hakan Çalhanoğlu için çılgın rakam! Dünya devi kesenin ağzını açtı

Manchester United, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 25 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEV TEKLİF

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için teklifini belirledi. İngiliz ekibi 25 milyon euro ile İtalyanların kapısını çalacak. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için en az 30 milyon euro bekliyor.

ÖNCEKİ TEKLİFLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Manchester United, geçtiğimiz aylarda da milli oyuncu için 20 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Ancak İtalyan ekibinin en az 30 milyon euro istemesi üzerine görüşmeler durma noktasına gelmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu. Milli orta saha başarılı performansıyla Inter'in vazgeçilmezleri arasında yerini almayı başardı.