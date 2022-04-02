İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2022 Cumartesi / 1 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu için çılgın rakam! Dünya devi kesenin ağzını açtı
Spor

Hakan Çalhanoğlu için çılgın rakam! Dünya devi kesenin ağzını açtı

Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro teklifle Inter'in kapısını çalacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Nisan 2022 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 22:19
ABONE OL

Manchester United, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 25 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEV TEKLİF

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için teklifini belirledi. İngiliz ekibi 25 milyon euro ile İtalyanların kapısını çalacak. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için en az 30 milyon euro bekliyor.

ÖNCEKİ TEKLİFLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Manchester United, geçtiğimiz aylarda da milli oyuncu için 20 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Ancak İtalyan ekibinin en az 30 milyon euro istemesi üzerine görüşmeler durma noktasına gelmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu. Milli orta saha başarılı performansıyla Inter'in vazgeçilmezleri arasında yerini almayı başardı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.