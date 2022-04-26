Hakan Çalhanoğlu için dudak uçuklatan bedel! 145 milyon euro...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, sergilediği başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. İtalyan ekibinde orta sahanın vazgeçilmezi olan Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella ve Marcelo Brozovic'in toplam bedelinin 145 milyon euro olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin vazgeçilmezi olan Hakan Çalhanoğlu, Nico Barella ve Marcelo Brozovic üçlüsünün bedeli dudak uçuklattı. Bu üç yıldızın piyasa değeri toplamı 145 milyon euro yapıyor.
SIMONE INZAGHİ'NİN VAZGEÇİLMEZLERİ
Haberde Inter'de orta sahanın parlayan isimleri olan Hakan, Barella, Brozovic üçlüsü teknik direktör Simone Inzaghi'nin vazgeçilmezi oldu.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 41 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.
NICO BARELLA'NIN INTER KARNESİ
Barella, bu sezon İtalyan ekibiyle 42 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
BROZOVİC'İN PERFORMANSI
Orta sahanın bir diğer beğenilen ismi olan Brozovic ise bu sezon 42 resmi maçta 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi