Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile gelecek yaz transfer dönemi için birçok takımın ilgi gösterdiği ve tecrübeli oyuncunun kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre Newcastle United, Inter'in orta saha oyuncusu ile ilgileniyor ve ciddi şekilde görüşmelerde bulunuyor. İngiliz kulübünün, Hakan'ın transfer olma ihtimalini değerlendirmek için futolcu hakkında güncel bilgi istediği ifade edildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

31 yaşındaki futbolcuyla Newcastle'ın yanı sıra Bayern Münih, Premier Lig'den iki kulüp ve Suudi Arabistan takımlarının da devrede olduğu kaydedildi.

Haberde detayında, Hakan Çalhanoğlu'na her ne kadar İngiliz takımları ilgi gösterse de bu transferde Bayern ve Suudi takımlarının favori olduğu ileri sürüldü.

Özellikle Suudilerden gelen ilginin Newcastle'ınkinden "daha somut" olduğu belirtildi. Çalhanoğlu'nun da transfere sıcak bakması halinde Suudi Arabistan'dan ciddi bir hamlennin geleceği iddia edildi.

Haberde, milli futbolcunun bu yaz kendisi için teklif gelmesi halinde transfer yapmayı düşünebileceği ancak Suudi Arabistan'a gitme konusundaki tavrının henüz belirsiz olduğu ifade edildi.