İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4296
  • EURO
    38,1363
  • ALTIN
    3427.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdiler! Milli futbolcu karar aşamasında
Spor

Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdiler! Milli futbolcu karar aşamasında

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek yaz İtalyan takımından ayrılabileceği iddia edildi. Bir Premier Lig takımının Hakan Çalhanoğlu'nun durumu hakkında bilgi istediği, milli futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ciddi taliplerin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdiler! Milli futbolcu karar aşamasında
ABONE OL

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile gelecek yaz transfer dönemi için birçok takımın ilgi gösterdiği ve tecrübeli oyuncunun kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre Newcastle United, Inter'in orta saha oyuncusu ile ilgileniyor ve ciddi şekilde görüşmelerde bulunuyor. İngiliz kulübünün, Hakan'ın transfer olma ihtimalini değerlendirmek için futolcu hakkında güncel bilgi istediği ifade edildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

31 yaşındaki futbolcuyla Newcastle'ın yanı sıra Bayern Münih, Premier Lig'den iki kulüp ve Suudi Arabistan takımlarının da devrede olduğu kaydedildi.

Haberde detayında, Hakan Çalhanoğlu'na her ne kadar İngiliz takımları ilgi gösterse de bu transferde Bayern ve Suudi takımlarının favori olduğu ileri sürüldü.

Özellikle Suudilerden gelen ilginin Newcastle'ınkinden "daha somut" olduğu belirtildi. Çalhanoğlu'nun da transfere sıcak bakması halinde Suudi Arabistan'dan ciddi bir hamlennin geleceği iddia edildi.

Haberde, milli futbolcunun bu yaz kendisi için teklif gelmesi halinde transfer yapmayı düşünebileceği ancak Suudi Arabistan'a gitme konusundaki tavrının henüz belirsiz olduğu ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.