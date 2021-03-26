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Spor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Anlaşma sağlandı

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Juventus ve Manchester United'ın transfer listesinde olan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan ile anlaşma sağladığı belirtildi.

26 Mart 2021 Cuma 18:14 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 18:14
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İtalyan basınında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki geleceğiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İtalyanların yüksek tirajlı gazetesi La Gazetta dello Sport'a yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu takımında kalıyor. Hakan'ın son maçlarda yükselen bir performansı olduğu belirtilen haberde kırmızı siyahlıların yıldız futbolcuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Milan'dan yıllık 5 milyon euro isteyen Hakan'ın bu isteğine karşılık İtalyan devi 4 milyon euro önermişti. Arada 1 milyon euro kaldığı belirtirken iki taraf arasında sözleşme yenilemek için büyük bir şans olduğu vurgulandı. Bir çok kez tıkanan görüşmelerin yakın zamanda olumlu yönde sonuçlanacağı ileri sürüldü. İki tarafın kısa süre içerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

MANCHESTER UNİTED VE JUVENTUS İLE ANILIYORDU

Bu sezon Milan'da toplam oynadığı 33 maçta 7 gol, 11 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 27 yaşındaki futbolcunun adı gelecek sezon için İngiliz devi Manchester United ve İtalyan kulüp Juventus ile anılıyordu.

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