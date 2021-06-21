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Spor

Hakan Çalhanoğlu: İnter ile anlaştım

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, bir başka Milano temsilcisi Inter ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:49
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2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.

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