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Spor

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de aralık ayının en iyisi seçildi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımda aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 21:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 21:02
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021'de gösterdiği performansla mavi-siyahlı takımda ayın futbolcusu seçildi.

Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.

Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası'yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.

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