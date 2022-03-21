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Spor

Hakan Çalhanoğlu intikamı! Dünya devi işi resmen bitirdi

Hakan Çalhanoğlu'nu ezeli rakibi Inter'e kaptıran Milan, rakibinden intikam almak için kolları sıvadı. Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun intikamını rakibinden Ivan Perisic'i kadrosuna katarak almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Aksam.com.tr21 Mart 2022 Pazartesi 22:32 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:32
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Inter, geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu sözleşmesinin bitmesini fırsat bilerek ezeli rakibi Milan'ın elinden almıştı. Milan, ezeli rakibi Inter'de sözleşmesi sona erecek olan Ivan Perisic'i renklerine bağlayarak intikamını almak istiyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU BEDELSİZ ALMIŞTI

Geçtiğimiz yaz aylarında Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nu ezeli rakibi Inter, bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Inter formasıyla 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı ve takımına 6 gol, 9 asistle katkıda bulundu.

MILAN, INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İNTİKAMINI ALACAK

Aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre; Milan ise sezon sonu Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Ivan Perisic için harekete geçti. Inter'de Ivan Perisic ile çalışmış olan Milan teknik direktörü Pioli, Hırvat oyuncuyu yeniden takımında istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun intikamını Perisic ile almış olacak.

IVAN PERISIC'İN INTER KARNESİ

Ivan Perisic, bu sezon Inter formasıyla 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki Hırvat oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 4 asistle katkıda bulundu.

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