Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile Almanya futbolunu kıyasladı

31 Temmuz 2020 Cuma 20:28 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 20:28

Milan'da tarihi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'ya zamanla daha da alıştığını ve bu sayede katkı vermeye başladığını söyledi.

Adaptasyon süreci olduğunu kaydeden milli oyuncu, "Milan'a geldiğim ilk yılda 6 aydır oynamamıştım ve fiziksel olarak eski durumuma gelmem zordu. İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki Bundesliga'dan farklıydı. Burada çok fazla kaliteli oyuncular var ve taktiksel olarak da her hareketi değerlendiriyorlar." dedi.

GATTUSO İLE KENDİMİ GELİŞTİRDİM



Serie A'da çok kaliteli futbolcular olduğunu belirten Hakan, "2. yılda Gattuso ile kendimi geliştirdim. 3. yıl benim oldu. Serie A'da çok iyi takımlar var, burada oynamayı seviyorum. Bundesliga'da Bayern Münih, Dortmund ve Leverkusen var sadece, en büyük fark bu." ifadelerini kullandı.

Zlatan ile arasındaki ilişki de sorulan 26 yaşındaki futbolcu, "Ibrahimovic harika bir oyuncu ve harika bir insan. Buraya büyük bir tutkuyla geldi, karakterli bir futbolcu. Umarım gelecek sezon da bizimle kalır, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrasında 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik performansı ile yıldızlaştı.