2021 yılında Milan'dan ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu transferle kırmızı siyahlı taraftarın tepkisini çekmişti.

Inter'de ise sergilediği performansla taraftarın gönlüne giren tecrübeli futbolcu, adından söz ettirmeyi sürdürmüştü. Fakat yaşanan son gelişmeler, Hakan için tehlikenin işaret fişeğini de yaktı.

İşte Hakan Çalhanoğlu tedirginliğine neden olan o gelişme...

İTALYAN BASINI: ARTIK BİTTİ, TARAFTAR TEDİRGİN

Hakan Çalhanoğlu, son haftalarda performansında yaşanan düşüş sebebiyle Inter taraftarını tedirgin etti.

İtalyan basınından calciomercatonews, Inter camiasında Hakan Çalhanoğlu için tedirginlik olduğunu belirtirken, bu duruma sebep olarak da oyuncunun son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü olarak gösterildi.

Haberde, "Hakan Çalhanoğlu'nun özellikle derbide yaptığı hatalar ve Fiorentina maçındaki etkisiz performansı, oyuncunun form grafiğindeki düşüşü gözler önüne serdi" ifadesine yer verilirken, deneyimli orta sahanın geleceği konusunda belirsizliğin hakim olduğu aktarıldı.

Haberin detaylarında ise Hakan için yaşanan bu gelişmeler nedeniyle alarm zillerinin çalmaya başlandığı ve oyuncu için senaryoların değişebileceği kaydedildi.

"HAKAN İÇİN YAZ AYLARINDA HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Çizme basını, Hakan Çalhanoğlu'nun sezonun geri kalanında performansını istikrarlı bir şekilde artıramadığı takdirde Inter tarafından elde çıkartılabileceğini belirtti.

Hakan ile Manchester City ve Bayern Münih gibi kulüplerin ilgisi olduğu ifade edilirken, oyuncu için bu dönemin kritik olduğunun altı çizildi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter ile 24 resmi maçta boy gösterirken, takımına 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Milli oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.