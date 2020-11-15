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Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da paylaşılamıyor! Milli yıldıza sürpriz talip

İtalya Seria A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Juventus ve Inter talip oldu.

15 Kasım 2020 Pazar 19:44 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:44
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Serie A devleri Juventus ve Inter, Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Çalhanoğlu, Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan orta saha oyuncusunun, 5 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret talep ettiği belirtiliyor.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu için forvet oyuncusu Bernardeschi'yi takasta kullanmak istiyor. Öte yandan Milano ekibi Inter'in de Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı belirtildi.

Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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