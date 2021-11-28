Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavurdu! Bir ilke imza attı

star.com.tr 28 Kasım 2021 Pazar 20:33 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 20:36

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu büyük bir başarıya imza attı. Milli yıldız Serie A'da üç maçta üç gol atarak kariyerinde bir ilke imza attı. Hakan Çalhanoğlu, Milan, Napoli ve Venezia maçlarında ağları sarsarak takımının 7 puan kazanmasına katkı sağladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU EN FAZLA PUANI ALDI

Serie A'da son olarak Venezia ile karşılaşan Inter'de takımın yıldızı kuşkusuz son haftaların formda ismi Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli yıldız 7 puanla karşılaşmada en fazla puanı alan futbolcu oldu. Hakan Çalhanoğlu böylelikle ligde çıktığı 12 maçta gol sayısını 4'e yükselterek asist sayısında da 3'e yükselmeyi başardı.

INZAGHİ'DEN HAKAN'A ÖVGÜLER

Venezia ile oynanan maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na da övgüler dizdi. Inzaghi'nin açıklamaları şu şekilde: "Hakan Çalhanoğlu nitelik ve nicelik olarak çok iyi bir oyuncu. Juventus karşısında performansı hafife alındı ama benim için olumluydu. Ayrıca harika bir kişilik gösteriyor."

İTALYAN BASINI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport Hakan Çalhanoğlu'na övgüler dizdi. Milan derbisinden sonra müthiş performans gösterdiğinin altını çizen gazete, "Keyifli ve çok cesur" başlığını attı. Milli yıldızın son oynanan üç lig maçında da gol atmasına değinen gazete yıldız oyuncunun kariyerinde gerçekleştirdiği ilke de dikkat çekti.