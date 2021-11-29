29 Kasım 2021 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:18

Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki başarılı performansıyla İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. Serie A'nın 14. haftasında Venezia'yı 2-0 yenen Inter'de, Hakan Çalhanoğlu attığı gol ve etkili oyunuyla otoritelerden tam not almıştı. Milli futbolcuya İtalyan kulübünün efsane ismi Giuseppe Bergomi'den de övgü dolu sözler geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU ZAYIF NOKTALARINI DÜZELTTİ

İtalyan futbolunun 80'li ve 90'lı yıllarına damgasını vuran ve 1979-2000 yılları arasımnda Inter'de forma giyen Bergomi, Çalhanoğlu'nun form durumuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. 57 yaşındaki eski futbolcu, Sky Sport'a yaptığı açıklamada "Çalhanoğlu şut çekmesini biliyordu ve bunu hala yapıyor ama şimdi ayrıca topu kurtarıyor, kayıyor, zıplıyor... Eskiden bu saydıklarım onun zayıf noktalarıydı." diyerek 27 yaşındaki futbolcunun kendisini geliştirdiğinin altını çizdi.

"INZAGHI İLE HAKAN HAKKINDA KONUŞTUM"

Hakan Çalhanoğlu'nun bu gelişiminde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin büyük payı olduğunu belirten Bergomi, "Inzaghi'yle Çalhanoğlu hakkında konuştum, bana 'Sadece beni takip etmesi gerekiyor. Kesinlikle gelişecek.' dedi. Hakan'ın güvene ihtiyacı var ve bunu Inter'de buldu." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞUN ANAHTARI HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA

Hakan Çalhanoğlu'nun başarısını Inter'de kendisine hissettirilen güven ortamına bağlayan Bergomi, şampiyonluğun anahtarının da orta saha oyuncularının etkili performansından geçtiğini vurgulayarak "7-8 gol atan ve 8-9 asist yapan orta saha oyuncuları bulmak çok önemli. Bu istatistikleri yakalayan orta saha oyuncuları size şampiyonluğu kazandırıyor" dedi.

15 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 12'si Serie A, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 resmi maça çıktı. bu maçlarda 4 gol atan Hakan, 4 kez de asist yaptı.

Star.com.tr