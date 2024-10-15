İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2805
  • EURO
    37,4624
  • ALTIN
    2919.81
  • BIST100
    8699.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu: Kaçırma ihtimalim yok
Spor

Hakan Çalhanoğlu: Kaçırma ihtimalim yok

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2024 Salı 00:53 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Kaçırma ihtimalim yok
ABONE OL

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak isemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim." dedi.

Zor bir maç olduğunu söyleyen kaptan, "Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi. Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi." diye konuştu.

Başarılı futbolcu, "Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum, kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.