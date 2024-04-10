Hakan Çalhanoğlu kariyer sezonunu geçiriyor

Serie A'da adım adım şampiyonluğa ilerleyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, deplasmanda 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta Udinese'yi 2-1 yendi. Inter'in beraberlik golünü, kariyerinin skora katkı anlamında da en iyi sezonunu geçiren Hakan, penaltıdan ağlara yolladı.

Tecrübeli oyuncu, 2019-20'de Milan'da 38 maçtaki 11 gollük (Ligde 9) performansını 35 maçta 12 gol (Ligde 10) geride bıraktı. Milli futbolcumuz, Serie A kariyerinde üst üste 14 penaltıyı gole çevirerek, bu alanda Romelu Lukaku'nun da rekorunu egale etti. Ayrıca Hakan'ın golüyle Milano temsilcisi, lig tarihinde bir sezonda oynanan ilk 31 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk takım unvanını da elde etti.