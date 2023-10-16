Hakan Çalhanoğlu: Kimseyi dinlemedik, kenetlendik

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçı sonrası açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Hırvatistan maçından iki gün sonra yine sahaya çıkmak kolay değildi. Vincenzo Montella, bizi çok iyi hazırladı. Kenetlendik, dışarıdan gelenleri dinlemedik ve kendi aramızda çözmeye çalıştık." dedi.

Çalhanoğlu, "Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Daha eksikler var, biz güçlü takımız. Çağlar, Ozan, Merih, Arda... Biz inandık ve asla pes etmedik. Sakin kalmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Sevindiğim turnuvaya rahat katılmamız. Bu iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha da iyi olabiliriz. Son bir haftada çok iyi çalıştık, bunu da sahada gördünüz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde konuştu.