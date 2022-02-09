Hakan Çalhanoğlu kıyameti kopardı! Inter'de büyük olay çıktı

Star.com.tr 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:42

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu son olarak Milan maçında takımının attığı golün asistini yapmıştı. İtalya basınından Calciomercato.it'in muhabiri Enrico Camelio'nun haberine göre maç sonrasında soyunma odasında büyük bir kavga yaşandı. Kavga, Kaleci Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio ve Hakan Çalhanoğlu'nun arasında yaşandı...

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HAKAN ÇALHANOĞLU İLE TARTIŞMA ÇIKTI

Inter ezeli rakibi Milan'a geçtiğimiz hafta 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Inter'in maçtaki tek golünün asisti ise Hakan Çalhanoğlu'dan gelmişti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odasına giden Inter oyuncuları arasında tartışma çıktı. Inter'in kalecisi Samir Handanovic, maçta yedek kulübesinde oturan Danilo D'Ambrosio ve Hakan Çalhanoğlu arasında büyük bir tartışmanın çıktığı belirtildi.

DAHA ÖNCEDE MAAŞ KRİZİ YAŞANMIŞTI...

Bu sezon Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıllık 5 milyon Euro maaş alan milli yıldızın sözleşmesi takım içinde krize neden olmuştu. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini örnek göstererek 5.5 milyon Euro talepte bulunmuştu.