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Spor

Hakan Çalhanoğlu konuya açıklık getirdi! ''Sözlerim yanlış anlaşıldı''

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaptığı röportajda Galatasaray ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşılması üzerine konuya açıklık getirdi. Milli futbolcu 'Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz.' dedi. İşte detaylar...

12 Nisan 2024 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu konuya açıklık getirdi! ''Sözlerim yanlış anlaşıldı''
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Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda söylediği "Kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum." sözlerine açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım." ifadelerini kullandı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşılmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum.

Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek. Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım.

Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi.

Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu. Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık.

Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşanların tek zararının kendimize olduğu ortada.

Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi.

Bunu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim.

Söylediklerim bundan ibaretti. Saygılarımla."

HAKAN ÇALHANOĞLU NE DEMİŞTİ?

CBS Sport'a konuşan milli futbolcu, Galatasaray taraftarı olması hakkında kendisine sorulan, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi. Böyle bir hayali olmadığını söyleyen Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

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