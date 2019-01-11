Hakan Çalhanoğlu, Leipzig ile ön protokol imzaladı

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İtalyan basınından Calciomercato, söz konusu anlaşmanın 20 milyon euroya ek olarak bonuslarla birlikte sağlandığını yazdı.

Özellikle geçen sezon kendisi üzerinde büyük emeği olan Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’nun bu konudaki fikrini almak isteyen Çalhanoğlu’nun, kendisine ihanet eder bir pozisyona düşmemek adına ilerleyen günlerde Gattuso ile masaya oturacağı öğrenildi.

Gattuso sıcak bakmıyor

Milan ile Leipzig arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin önündeki en büyük engel olarak gösterilen Gattuso’nun ise, “Milan’da çalıştığım sürece Çalhanoğlu da burada kalacak” görüşünü sürdürdüğü kaleme alındı.