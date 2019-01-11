Hakan Çalhanoğlu, Leipzig ile ön protokol imzaladı
Kariyeriyle ilgili birçok şeyin yazılıp çizildiği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun Bundesliga’ya geri dönmesi için uzun süredir nabız yoklayan Leipzig, Milan’la ön protokol anlaşmasına vardı.
TM Dijital Haber Merkezi
İtalyan basınından Calciomercato, söz konusu anlaşmanın 20 milyon euroya ek olarak bonuslarla birlikte sağlandığını yazdı.
Özellikle geçen sezon kendisi üzerinde büyük emeği olan Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’nun bu konudaki fikrini almak isteyen Çalhanoğlu’nun, kendisine ihanet eder bir pozisyona düşmemek adına ilerleyen günlerde Gattuso ile masaya oturacağı öğrenildi.
Gattuso sıcak bakmıyor
Milan ile Leipzig arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin önündeki en büyük engel olarak gösterilen Gattuso’nun ise, “Milan’da çalıştığım sürece Çalhanoğlu da burada kalacak” görüşünü sürdürdüğü kaleme alındı.
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