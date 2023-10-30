Hakan Çalhanoğlu: Lukaku hakkında yorum yapmak istemiyorum

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Roma'yı mağlup ettikleri maç sonrası flaş açıklamalar yaptı.

İlk olarak İtalyan ekibinin genç oyuncusu Kristjan Asllani ile ilgili konuşan Hakan, "Ona sürekli yardım ediyoruz. Gerçekten çok güçlü ve kaliteli bir potansiyeli var. Onun için biraz sabır gerekiyor." dedi.

LUKAKU TEPKİSİ

Inter'den ayrıldıktan sonra Roma'ya transfer olan Romelu Lukaku için gelen "Lukaku'yu rakip takımda görmek sizin üzerinizde nasıl bir etki yarattı?" sorusuna milli oyuncu, "Yorum yapmak istemiyorum" diye cevap verdi.

"DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Orta sahadaki rolünden de bahseden Çalhanoğlu, "Sistemlere bağlı olarak birçok rolde oynadım. Arkada 4 kişiyle oynasaydık durum farklı olurdu. Kendimi bu şekilde daha rahat hissediyorum. Daha önce oynamadığım bir pozisyona geçtim ama kendimi geliştirdim. İkili mücadelelerde daha acımasız olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"HEDEFLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu, "Kaleden biraz uzağım, biraz ölüyorum ama ceza sahası dışından vuruş yapmak da benim için sorun değil. Önemli olan gol atmak. Soyunma odasında güzel bir atmosfer var. Biz sadece hedeflerimize ulaşmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.