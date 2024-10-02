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Spor

Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu! Inter farka gitti

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Inter ile Kızılyıldız karşılaştı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter 4-0 kazandı.

2 Ekim 2024 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu! Inter farka gitti
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Mücadele 4-0 Inter lehine sona erdi. Maçta goller; 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 59. dakikada Arnautovic, 71 dakikada Martinez ve 78. dakikada Taremi'den geldi.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11 başladığı maçta 70 dakika forma giydi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN SNEIJDER SONRASI İLK

Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter, ikinci maçında 4 puana ulaştı. Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.

Inter, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Young Boys'a konuk olacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Monaco deplasmanına gidecek.

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