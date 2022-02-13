Faturayı Hakan Çalhanoğlu'na kestiler! ''Beklentilerin altında kaldı''

Star.com.tr 13 Şubat 2022 Pazar 16:47 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 17:47

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya Serie A'nın 25. haftasında Napoli'ye konuk oldu. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Napoli 7. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Inter bu gole 47. dakikada Edin Dzeko ile karşılık verdi.

Inter bu sonuçlar puanını 54'e çıkardı ve Serie A'daki liderliğini sürdürdü. 53 puanlı ve Inter'e göre bir maç fazlası olan Napoli ise 2. sırada bulunuyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de maça başlarken, 84. dakikada oyundan çıktı ve yerini Arturo Vidal'e bıraktı. İtalyan basını Hakan'ın performansına 10 üzerinden 4,5 ile 6 arasında değişen puanlar verdi. İşte Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınında yapılan değerlendirmeler:

"HAKAN ÇALHANOĞLU TEHLİKELİ DEĞİLDİ"

Inter-News: "Orta sahanın kalbindeki inatçı oyunu aranıyordu fakat o akşamın dün akşam olmadığı hemen anlaşılıyordu. Durağan değilken bile asla tehlikeli değildi ve asla gerçekten en hareketli anında değildi. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool maçı öncesi bu durum onun için iyi bir kartvizit olmadı. Hakan Çalhanoğlu'na takım arkadaşı De Vrij'den yarım puan fazla veriyoruz çünkü o, Hollandalı stoper gibi Napoli'ye gol atma fırsatı vermedi. (4,5 puan)"

"HAKAN ÇALHANOĞLU NAPOLİ'NİN BASKILI OYUNUNDAN MUZDARİPTİ"

Calcio Mercato: "Orta saha oyuncuları arasında maça en iyi başlayan Hakan Çalhanoğlu'ydu fakat o da Napoli'nin baskılı oyunundan muzdaripti ve genellikle çok iyi yaptığı pas dağıtımını yapabilmek için mücadele etti. (6 puan)"

"BU KEZ SAHNEYE ÇIKAMADI"

Tuttomercatoweb: "İmkansız işlerin adamı bu kez sahneye çıkamadı. Maçta adı çok az geçti ve asla önemli anlarda değildi. 83. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı (5,5 puan)"

"HAKAN ÇALHANOĞLU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

Il Giorno: "Önce hareketsiz kesimdeydi ve beklentilerin altındaydı. İkinci yarıda da tempoyu değiştirmeyi başaramadı. Gölgede kaldı. (5,5 puan)"

28 MAÇTA 6 GOL, 9 ASİST

Inter'e bu sezon başında ezeli rakip Milan'dan transfer olan Hakan Çalhanoğlu, siyah mavili takımla 28 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1898 dakika saha kalan başarılı orta saha oyuncusu 6 gol atarken, 9 kez de asist yaptı.