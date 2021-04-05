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Spor

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı reddetti! Dev talip...

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübünün önerdiği sözleşme teklifini reddetti. İtalyan basınında Hakan'ın istediği sözleşmeyi Juventus'un önereceği iddia edildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:20
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İtalya Seri A'da Milan forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı siyahlı kulüpten gelen 4 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetti.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro maaşlı yeni bir sözleşme önerdi ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübünden bonuslar hariç net 5 milyon euro maaşta ısrar edince görüşmeler tıkandı.

JUVENTUS AVANTAJLI, ARSENAL VE CHELSEA TAKİPTE

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin Hakan'la yeniden görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini korurken, bir başka dev Juventus'un Hakan için devreye girdiği ve istediği anlaşma şartlarını sunacağı ifade edildi. Yıldız futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında en avantajlısının Juventus olduğu ve Hakan'a istediği şartları bir tek İtalyan ekibinin önereceği yazıldı.

Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilirken, milli futbolcunun durumunu takip ederek hareket edecekleri kaydedildi.

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