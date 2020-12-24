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Spor

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı yeniden zirveye taşıdı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, sahasında Lazio'yu konuk etti. Hakan Çalhanoğlu maça 1 gol 2 asistle damga vurdu.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:54 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:54
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San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 3-2 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Rebic, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, farkı ikiye çıkardı. 27. dakikaya gelindiğinde ise Lazio penaltı kazandı, Immobile'nin vuruşunu Donnarumma kurtarırken dönen topu Luis Alberto ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-1 Milan üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Lazio skora dengeyi getirmek için çabalarken bu isteği 59. dakikada Immobile gerçekleştirdi ve maça denge geldi. Maçta dakikalar 90+3'e geldiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Theo Hernandez topu ağlara gönderdi ve Milan sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, attığı penaltı golünün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maçın yıldızı oldu. Öte yandan Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi 32. dakikada Correa'nın sakatlanmasıyla maça dahil oldu.

Bu sonucun ardından Milan 34 puana yükselerek Inter'e devrettiği liderliği yeniden geri aldı. Lazio ise 21 puanda kaldı.

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