Hakan Çalhanoğlu: Önemli bir galibiyetti

A Milli Takım'ın Bulgaristan galibiyetinin ardından konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BURSA'YA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Çalhanoğlu, Bursa'daki atmosfer için teşekkür etti. Taraftarın Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde yarattığı ortamın tüylerini diken diken ettiğini ve muhteşem bir görüntü oluştuğunu ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu, galibiyetin kendileri adına önemli olduğunu belirterek herkesin farklı skorlar beklediğini ancak maçın zor geçeceğini bildiklerini söyledi. Sarı kart durumunu teknik ekiple değerlendireceklerini ifade eden kaptan, hedeflerinin playoff maçlarında yer almak olduğunu dile getirdi. Gürcistan karşılaşmasındaki reaksiyonun ağır mağlubiyetlerin takımı daha hırslı yaptığını gösterdiğini vurgulayan Çalhanoğlu, İspanya'nın favori olduğunu bildiklerini ve o maçın istedikleri gibi geçmediğini söyledi. En önemli hedefin 1. torbaya girmek olduğunu hatırlatan milli oyuncu, bunun başarıldığını ifade etti.