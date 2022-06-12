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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yenen A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Haziran 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme:
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A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Hakan Çalhanoğlu, maç sonu konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, "2015'te 15 numaralı formayla golümü atmıştım. Atmosfer çok iyiydi. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarı çok iyi başladık. Tabii yorgunluk vardı. İkinci yarı bunu gördük. Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım benim için çok değerli. Hocaya da yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuda. Orta sahamız çok iyi oyuncularla dolu. Dorukhan, Salih gibi. Dorukhan çok iyi bir performans gösterdi." şeklinde konuştu.

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