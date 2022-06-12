Hakan Çalhanoğlu: Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı

A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Hakan Çalhanoğlu, maç sonu konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, "2015'te 15 numaralı formayla golümü atmıştım. Atmosfer çok iyiydi. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarı çok iyi başladık. Tabii yorgunluk vardı. İkinci yarı bunu gördük. Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım benim için çok değerli. Hocaya da yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuda. Orta sahamız çok iyi oyuncularla dolu. Dorukhan, Salih gibi. Dorukhan çok iyi bir performans gösterdi." şeklinde konuştu.