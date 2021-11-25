Hakan Çalhanoğlu oynadı, Inter kazandı

25 Kasım 2021 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 00:06

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda 5. haftada oynanan maçı Inter, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 61 ve 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karılaşmada 86 dakikada görev aldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti. Shakhtar Donetsk ise 1 puanda kaldı.

Grupta bir sonraki hafta Inter, Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Shakhtar Donetsk ise Sherif ile karşılaşacak.