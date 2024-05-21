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Spor

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en iyilere aday gösterildi

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

IHA21 Mayıs 2024 Salı 21:10 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en iyilere aday gösterildi
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Inter formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday oldu.

Serie A'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Hakan, bu sezon şampiyonluk yaşadığı Inter formasıyla Serie A'da 31 maça çıkarken, 13 gol ve 3 asist kaydetti.

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