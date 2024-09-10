Hakan Çalhanoğlu: Sisteme saygı duymalıyız

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "İlk maçtan sonra takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik. Maça iyi başladık, bütün organizasyonlarımızı sergileyeme çalıştık. Çoğu da oldu. İzlanda'ya karşı senelerdir zorlandık ama bu sefer olmadı. Biz maça odaklanmıştık. Galibiyeti de hak ederek aldık." dedi.

Her hocaya saygısının sonsuz olduğunu belirten kaptan, "Her hocaya saygım sonsuzdur. Uzun yıllardır milli takıma geliyorum, çok hocayla çalıştım. Herkesin farklı fikirleri oluyor. Saygı duymak gerekiyor. Biz Avrupa Şampiyonası'nda da forvetsiz gol atan takımdık. Bugün hoca Umut'u koydu, iyi bir performans sergiledi diğer arkadaşlarımız gibi. O yüzden sisteme saygı duymamız gerekiyor." diye konuştu.

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