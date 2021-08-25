Star.com.tr 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:53

İtalya Serie A'da Inter ile ilk maçına Genoa karşısında çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada bir gol bir de asitlik performans göstererek büyük övgü toplamıştı. İtalya'da gündemden inmeyen Hakan Çalhanoğlu Inter'de gösterdiği performansla manşetleri süslemeye devam ediyor. İtalya basınından Alessandro Cavasinni milli futbolcunun Inter taraftarından ilk maçında takdir kazandığını yazdı.

INZAGHİ'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜLER



Genoa karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Inter'in yeni teknik direktörü Hakan'ı şu sözlerle övdü: "Hakan her zaman hayran olduğum bir oyuncu. Ne zaman ona karşı oynasam midem ağrıyordu. Ona sahip olmak bir zevk, onu Inter'e kazandırmak büyük bir transfer başarısı. Oyuncunun kendisinin bile ne kadar güçlü olduğunu gerçekten bildiğini düşünmüyorum." dedi.

HAKAN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI



30 Haziran'da Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan'ın Inter'e transfer sürecinde yaşananları İtalyan gazeteci Alessandro Cavasinni şu sözlerle anlattı: "Kulüp, Eriksen'in kalp sorunlarının ardından Çalhanoğlu'nu İnzaghi'ye önerdi. Inter'in çiçeği burnunda teknik direktörü bir an bile düşünmedi.

Tatildeydi, telefonu açtı ve Türk yıldızla konuştu. Onu Inter'de nasıl kullanmak istediğini anlattı. Inzaghi ona çok fazla özgürlük veriyor. Başlangıç pozisyonu belirlendikten sonra, merkez solda görev veriyor ve Hakan, asistten daha fazla, bazen hücum eden orta saha oyuncusu oluyor. Çalhanoğlu'na sisteminde görev veren Inzaghi, Lazio'da Luis Alberto'ya verdiği görevi Inter'de Türk yıldıza veriyor.