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Spor

Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Inter karşılaştı. Inter'da Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 01:01 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Inter karşılaştı. Inter'da Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

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