Star.com.tr 21 Ekim 2021 Perşembe 14:10 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:10

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun düşüş gösteren performansı sonrası tartışmalar bitmiyor. İtalya basında çıkan haberlere göre milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu forması Juventus maçı öncesinde Arturo Vidal'e kaptırdı. Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff'i 3-1 yendiği maçta yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroya girememişti.

SIMONE INZAGHI'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi Sheriff maçı sonrası Sky Sport'un sorduğu Hakan Çalhanoğlu sorusu üzerine, "Hakan Çalhanoğlu kısa süre içinde geri dönecek. Hakan takıma geri dönmek ve taraftarı sevindirmek için sabırsızlanıyor." dedi.

İTALYAN MEDYASI: HAKAN ÇALHANOĞLU ZAYIF HALKA

Inter'de çıktığı ilk maçta gol ve asist sevinci yaşayan Hakan Çalhanoğlu sezona iyi başlamış ancak daha sonraki haftalarda düşüşe geçmişti. Formasını Vidal'e kaptıran Türk yıldız sakatlığı ile birlikte kadrodan da çıkarıldı. İtalyan medyası tarafından performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmaya devam eden milli yıldız için, Calciomercato sitesi, "Hakan Çalhanoğlu, Inzaghi'nin orta sahasının zayıf halkası" yorumunda bulundu. İtalyan basını hafta sonunda Juventus ile karşılaşacak Inter'de orta saha kurgusunun Brozovic ve Barella'dan oluşması beklenirken sol orta saha oyuncusu rolü için Vidal'in Hakan Çalhanoğlu'nun yerine tercih edilmesi bekleniyor.