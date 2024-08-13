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Spor

Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarına cevap verdi

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

13 Ağustos 2024 Salı 15:48 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarına cevap verdi
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Inter'de Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesinde Sky Sports'un sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, "Beni tanıyanlar bilir. Fazla konuşmam. Çalışmayı severim. Inter'de kalacağımdan emindim. Transfer dedikoduları çıktı ama hiçbir şey söylemedim. Sadece işimi düşündüm. Sonrasında konuştum ve herkes rahatladı." açıklamasında bulundu.

Serie A'da yeni sezona ve takıma ilişkin tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk güzeldi ama bu yıl takımlar bizi yenmek için daha fazla motive olacak. Çalışıyoruz ve yeni sezona hazırız. Takım arkadaşlarım olmadan kendimi geliştiremem. Onlar benim yapmak istediklerimi anlıyorlar, ben de onları anlıyorum. Bu yüzden oynamak ve her zaman daha kolay." açıklamasını yaptı.

INTER DEPLASMANDA BAŞLIYOR

İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk maçı Genoa ile Inter arasında 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter, yeni sezona deplasmanda başlayacak.

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