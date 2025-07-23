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Spor

Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarına noktayı koydu! ''Inter'de mutluyum''

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milano'ya geri döndü. Transfer haberleri hakkında konuşan deneyimli futbolcu 'Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarına noktayı koydu! ''Inter'de mutluyum''
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İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak. dedi.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum." dedi.

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