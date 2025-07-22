Uzun süredir adı G.Saray ile anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda F.Bahçe'nin devreye girmesi spor camiasına bomba gibi düşmüştü. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat telefonla görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, milli yıldızdan "Gelirim" mesajı aldıktan sonra bu transferi bitirmek için tüm imkânlarını seferber etti. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncuya senelik 8 milyon euro ve bonusların dahil olduğu, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme teklif etti. Inter, 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Resmi teklif yapmaya hazırlanan Kanarya 20 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor

G.SARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Galatasaray cephesi de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Özel işleri nedeniyle İstanbul'da bulunan Hakan Çalhanoğlu, dün Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Bu görüşmeden, SarıKırmızılılar'ın milli yıldız için yeni bir hamle yapma ihtimali de ortaya çıktı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen tecrübeli oyuncu, transfer görüşmelerinde 23 Temmuz tarihine kadar sonuç alamazsa Inter'in sezon başı kampına katılmak için İtalya'nın yolunu tutacak.

ACUN ILICALI'DAN FİKİR ALDI

Hakan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeden sonra Sarı-Lacivertli camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulundu. Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevini üstlenen Acun Ilıcalı'ydı. Sarı-Lacivertli camia tarafından benimsenip benimsenmeyeceğini Ilıcalı'ya soran milli yıldız, şu yanıtı aldı: "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gidebilirsin. Kariyerinin en güzel günlerini Sarı-Lacivertli forma altında yaşarsın. Şüphen olmasın."

AYRILMAK İSTEMİYOR

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız! Ancak bize hiçbir şey gelmedi. Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi."