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Spor

Hakan Çalhanoğlu transferinde mutlu son! İmzayı atmaya gidiyor: İşte yeni adresi

Hakan Çalhanoğlu için Serie A takımlarından Inter'de yolun sonu göründü. İtalyan ekibinde satışına sıcak bakılan Hakan Çalhanoğlu için Tottenham harekete geçti. İngiliz ekibinin milli oyuncuda ısrarcı olduğu ve transferin her an gerçekleşebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
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Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna katan Inter, Hakan Çalhanoğlu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Premier Lig ekibi Tottenham'ın Hakan Çalhanoğlu için en ısrarcı kulüp olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ileri sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'DEN AYRILIYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Inter'de Henrikh Mkhitaryan'ın kadroya katılmasının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun satışına sıcak bakılıyor. İtalyan ekibi milli oyuncu için gelecek olan teklifleri dinleme kararı aldı.

CONTE, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte'nin Hakan Çalhanoğlu'nu istediği, yönetimin harekete geçtiği ve transferin önümüzdeki günlerde bitebileceği belirtildi.

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SON SEZONDAKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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