14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  • Hakan Çalhanoğlu transferinde sona doğru! O görüşme ortaya çıktı
Spor

Hakan Çalhanoğlu transferinde sona doğru! O görüşme ortaya çıktı

Inter'de forma giyen ve sözleşmesinin bitmesine son 1 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basını flaş transfer iddiasını duyurdu. Çizme medyasında yer alan habere göre; Galatasaray transfer radarında yer alan Hakan Çalhanoğlu için sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Inter ise milli futbolcu için çarpıcı bir karar aldı. İşte detaylar...

STAR GAZETESİ14 Nisan 2026 Salı 11:20 - Güncelleme:
Geçtiğimiz yaz transfer sezonundan bu yana İsmi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Serie A ekibi Inter, sözleşmesinde son 1 yıla giren milli futbolcu için çarpıcı bir karar aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istediğini yönetime iletti. Inter yönetimi, milli futbolcu ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. İtalyan ekibi, yıldız oyuncu için yeni sözleşmeye hazırlanırken, Galatasaray da sezon sonunda transfer için devreye girmeyi planlıyor.

Şu ana kadar Galatasaray'dan resmi bir teklif olmadığı belirtilirken, Inter'in olası teklifleri de değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Hakan ile birçok kez görüşme sağladığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

30 Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek tecrübeli orta saha bu sezon Inter forması ile 28 maçta süre aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milli oyuncu, 6 kez de gol pası verdi.

