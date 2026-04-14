Geçtiğimiz yaz transfer sezonundan bu yana İsmi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Serie A ekibi Inter, sözleşmesinde son 1 yıla giren milli futbolcu için çarpıcı bir karar aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalmasını istediğini yönetime iletti. Inter yönetimi, milli futbolcu ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. İtalyan ekibi, yıldız oyuncu için yeni sözleşmeye hazırlanırken, Galatasaray da sezon sonunda transfer için devreye girmeyi planlıyor.

Şu ana kadar Galatasaray'dan resmi bir teklif olmadığı belirtilirken, Inter'in olası teklifleri de değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Hakan ile birçok kez görüşme sağladığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

30 Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek tecrübeli orta saha bu sezon Inter forması ile 28 maçta süre aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milli oyuncu, 6 kez de gol pası verdi.