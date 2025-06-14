Süper Lig devi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Sarı kırmızılıların Inter'de forma giyen milli futbolcu için yaptığı teklif, ortaya çıktı.

DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.