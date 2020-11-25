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  • Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın bu fotoğrafı İtalya'yı karıştırdı
Spor

Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın bu fotoğrafı İtalya'yı karıştırdı

Milan'ın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Torino'da Juventus'un stoperi Merih Demiral'ı ziyaret etti. İkilinin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf, İtalya'da tartışmalara neden oldu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:15
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Napoli karşısında Milan'ın aldığı galibiyetin ardından verilen dinlenme gününden faydalanan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Juventus forması giyen arkadaşı Merih Demiral'ı zirayet etti.

İkili, beraber oldukları bir fotoğrafı da sosyal medyadan paylaşmıştı.

Hakan ve Merih'in bu buluşması, pandemi sebebiyle bazı seyahat önlemlerinin alındığı İtalya'da gündem yarattı.

Bazı İtalyan kaynaklar, Covid-19 sebebiyle kırmızı bölge ilan edilen Piyemonte ve Lombardiya'dan özel izinler haricinde ayrılmanın zor olacağını yazarken, Hakan'ın Milano'dan ayrılıp bu ziyareti gerçekleştirebilmesinin tek olanağının, Juventus ile bir transfer görüşmesi yapmak olacağını yazdı.

Daha önce çıkan haberlerde de Milan'ın Hakan ile sözleşme görüşmeleri yaptığı ancak Juventus'un da Hakan taleplerini karşılamada istekli olduğu ifade edilmişti. 

Ntvspor

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