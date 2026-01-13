İSTANBUL 5°C / 3°C
Spor

Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'e kötü haber

İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

13 Ocak 2026 Salı 15:30
Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'e kötü haber
Inter'e milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan için resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Inter'in açıklamasında, "Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu gösterdi. Durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek." denildi. Hakan Çalhanoğlu'nun, bu sakatlığının ardından 20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

