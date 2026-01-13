Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'e kötü haber

Inter'e milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan için resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Inter'in açıklamasında, "Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu gösterdi. Durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek." denildi. Hakan Çalhanoğlu'nun, bu sakatlığının ardından 20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.