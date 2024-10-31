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Spor

Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'e sevindirici haber

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan mavi siyahlı ekibe sevindirici haber geldi.

31 Ekim 2024 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'e sevindirici haber
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Inter'de Roma maçında henüz 12. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Hakan Çalhanoğlu'nda yeni gelişme ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu, kısa süre içinde takımla çalışmalara dönecek. Hakan'ın yanısıra Acerbi'nin sakatlıktan dönerek takıma katılmasının beklendiği ifade edildi.

Inter, sezonun flaş ekiplerinden Napoli ile 10 Kasım'da karşılaşacak. Mavi-siyahlılar o tarihe kadar Hakan Çalhanoğlu ve Acerbi'nin takıma dönmesini umut ediyor.

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