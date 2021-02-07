Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş geri dönüş! Milan...

07 Şubat 2021 Pazar 18:59 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 18:59

Milan'a galibiyeti getiren goller, 30. ve 64. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic ile 69. ve 70. dakikalarda Rebic'ten geldi. Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez süre alan ve 62. dakikada oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, Rebic'in gollerinde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Milan puanını 49 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Crotone ise üst üste 3. yenilgisini alarak 12 puanla son sırada kaldı.

Serie A'nın 22. haftasında Milan deplasmanda Spezia ile karşılaşacakken, Crotone ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.