İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Şubat 2021 Pazar / 25 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş geri dönüş! Milan...
Spor

Hakan Çalhanoğlu'dan müthiş geri dönüş! Milan...

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan evinde Crotone ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Milan 4-0 kazanırken, takıma geri dönen Hakan Çalhanoğlu da yıldızlaştı.

07 Şubat 2021 Pazar 18:59 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 18:59
ABONE OL

Milan'a galibiyeti getiren goller, 30. ve 64. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic ile 69. ve 70. dakikalarda Rebic'ten geldi. Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez süre alan ve 62. dakikada oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, Rebic'in gollerinde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Milan puanını 49 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Crotone ise üst üste 3. yenilgisini alarak 12 puanla son sırada kaldı.

Serie A'nın 22. haftasında Milan deplasmanda Spezia ile karşılaşacakken, Crotone ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.