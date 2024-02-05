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  • Hakan Çalhanoğlu'lu Inter derbide, Kenan Yıldız'lı Juve'yi devirdi!
Spor

Hakan Çalhanoğlu'lu Inter derbide, Kenan Yıldız'lı Juve'yi devirdi!

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, evinde konuk ettiği Juventus'u 1-0'lık skorla geçti.

5 Şubat 2024 Pazartesi 01:05 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'lu Inter derbide, Kenan Yıldız'lı Juve'yi devirdi!
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İtalya Serie A 23. hafta maçında Inter, sahasında Juventus ile karşılaştı.

San Siro'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Federico Gatti kendi kalesine attı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun 57. dakikada kaleye gönderdiği şut direkten oyun alanının dışına gitti.

Inter Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika sahada kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız 66. dakikada yerini Chiesa'ya bıraktı.

Inter ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ayrıca yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Juventus 17 maç sonra ligde mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından bir maçı eksik olan Inter, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Juve 53 puanla 2. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Roma deplasmanına gidecek. Juventus ise Udinese ile karşılaşacak.

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