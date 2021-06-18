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Spor

Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber daha! Teklifler bir bir kaçıyor

İtalya Serie A'da başarılı bir sezonu geride bırakan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Milan'ın sözleşme uzatma teklifine dönüş yapmayan Hakan, Atletico Madrid'den gelen teklifi de değerlendiremedi. Madrid ekibi Rodrigo De Paul ile anlaşma sağlarken, Milan da Hakan'ın alternatifi olarak Amine Adli'yi gözüne kestirdi.

Star.com.tr18 Haziran 2021 Cuma 20:21 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 20:21
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İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu için kırmızı siyahlı kulüp sözleşme uzatma teklifinde bulunmuş ve Türk yıldıza 4.5 milyon euro yıllık maaş önermişti. Sözleşme uzatma teklifine cevap vermeyen Hakan için Milan alternatif arayışlarına girdi. SkyItalia'dan gazetecisi Luca Marchetti'nin haberine göre yeni sezon planlamasına başlayan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli Çalhanoğlu'nun alternatifi olarak Toulouse'dan Amine Adli'yi gözüne kestirdi. Milan Adli için 5 milyon euro teklifte bulundu. İtalyan kulüp transfere bittiği gözüyle bakarken Hakan'ın durumu belirsizliğini koruyor.

ATLETİCO MADRİD'DE OLMADI

Hakan Çalhanoğlu'na bir talip de İspanya'dan gelmişti. La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid Udinese'den Arjantinli orta saha Rodrigo De Paul ile anlaşma sağlamıştı. Hakan'a gelen iki teklifinde olumsuz sonuçlanması yıldız oyuncu için yeni arayışları doğuracak.

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