Hakan Çalhanoğlu'na ilginç benzetme! ''Arsen Lüpen gibi''

Star.com.tr 25 Kasım 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:38

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya'nın İnter takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Inter'e 3 puanı getiren golleri 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Inter - Shakhtar Donetsk maçına ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 86. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: MAÇI İLK YARIDA BİTİRMELİYDİK

Milli futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün çok iyi oynadık. Maçı ilk yarıda bitirmemiz gerekiyordu çünkü çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da iyi oynamaya devam ettik ve golleri bulduk." dedi.

"ARTIK DAHA AGRESİFİM"

Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki performansıyla ilgili sorulan bir soruya ise "Kendimi çok iyi hissediyorum, yeni bir takıma yerleşmek için biraz zamana ihtiyacım olması normal. Bana çok yardımcı olan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca "Mezzala" (Yarı kanat: Orta sahada rakip yarı alanda kanatlara yakın oynayan oyuncu) rolünde büyüdüm ve daha agresifim. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım zaman kondisyonum da kendiliğinden gelişiyor." cevabını verdi.

SIMONE INZAGHI: HAKAN ÇALHANOĞLU MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI

Star.com.tr'nin haberine göre; Çalhanoğlu'nun performansından hem hocası Simone Inzaghi hem de İtalyan basını tarafından övgüyle bahsedildi. İnter Teknik Direktörü Inzaghi maçtan sonra yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili gelen bir soru üzerine "Tüm takım arkadaşları gibi Hakan da mükemmel bir maç çıkardı. Shakhtar ile asla kolay bir maç oynamayacağımızı biliyorduk ancak takım her zaman oyunun içindeydi ve galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.

EDIN DZEKO: ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARIDA GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİ

Inter'e Shakhtar Donetsk karşısında galibiyeti getiren golleri atan Edin Dzeko ise "İlk yarıda birçok gol kaçırdıktan sonra Çalhanoğlu bana ikinci yarıda gol atacağımı söyledi ve bunu başardık" diye konuştu.

İtalyan basını da Hakan Çalhanoğlu'nun oyunundan övgü dolu sözlerle bahsederek, Milli futbolcunun Shakhtar maçındaki performansına 10 üzerinden 6.5 ile 7 arasında değişen puanlar verdi.

"TÜRK'ÜN MÜKEMMEL OYUNU"

Tuttomercatoweb, "Türk'ün mükemmel oyunu. Sahada geometrik olarak iyi yer kapladı. Takım arkadaşlarıyla her zamankinden daha iyi anlaştı. 86. dakikada sahadan mutlu bir şekilde ayrıldı" yorumunu yaptı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ARSENE LÜPEN GİBİ"

Torino merkezli spor gazetesi Tuttosport ise karşılaşmada 13 top kapan Hakan Çalhanoğlu'nu, akıllı bir hırsız olan Fransız roman karakteri Arsen Lüpen'e benzeterek, "Mezzala rolünü mükemmel bir şekilde özümsediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR ORTA SAHA OYUNCUSU"

La Gazetta dello Sport Hakan için "Tam bir orta saha oyuncusu" derken, Corriere dello Sport gazetesi ise maç sırasında milli futbolcunun topu nasıl istediği, aldığı ve oynadığı konusuna vurgu yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 3 GOL, 4 ASİST

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan'dan transfer olduğu Inter'de, 11'i Serie A, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 maça çıktı ve 3 gol, 4 asiste imza attı.