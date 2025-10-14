Hakan Çalhanoğlu'na maç öncesi plaket

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaştı. Maçtan önce ise A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.